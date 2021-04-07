AKILLI BİR CİHAZ

Haberde, TOGG'un üretimi için "otomobil" kelimesi yerine, "akıllı bir cihaz" demeyi tercih ettiğine vurgu yapıldı.

FAZ'ın haberinde, Karakaş'ın ofisine ilişkin bilgilere de yer verilerek, "Patronun kendisi, mavi bir yelek ve göğsünün sağ üst kısmında isminin yazdığı iş üniforması giyerek herkese iyi bir örnek oluşturuyor…. Karakaş'ın yüksek masanın arkasındaki ofis duvarları, notlar, çizelgeler, grafikler ve post-it notlarla dolu yazı tahtaları ile asılı." bilgisi aktarıldı.

Haberde, TOGG'un insanların gelecekte hareketliliği nasıl hayal ettiğine dair anketler gerçekleştirdiği ve bu fikirlerden yola çıkarak TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında "meteorolojik verilerin paylaşımına ilişkin" protokol imzalandığı da anlatıldı.

TOGG'un iştiraklerinin Türk ekonomisinin büyük oyuncuları olduklarına vurgu yapılarak, "TOGG'un sahipleri, Türkiye ekonomisinin önde gelenleri. hükümet de TOGG'u destekliyor. Basında çıkan haberlere göre hükümet 30 bin araç satın alacağı konusunda kesin bir taahhütte bulundu. TOGG gibi büyük yatırımcılar için avantajlar da söz konusu. Örneğin vergi indirimleri." denildi.