Türkiye'nin Otomobili TOGG Alman basınında yer aldı.
Almanya'da günlük yayın yapan Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) yer alan haberde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobilin tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi ve "akıllı" olmayı garanti ederek, Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere meydan okuyacağı belirtildi.
ERDOĞAN, CUMHURİYETİN 100. YILINDA O HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR
Haberde, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in 1961'de başlattığı "Devrim" projesinin yola bir devrim katamadığına yer verilerek, 60 yıl sonra Gürsel'in halefi Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında Türk otomobilinin devrim yaratma hayalini gerçekleştirmek istediği kaydedildi.
FAZ, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'la röportaj yaparak, sayfalarında, elektrikli otomobillerde "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" başlığıyla Türkiye'nin Otomobili'ne dair bir analiz habere yer verdi.
Haberde, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG'un, yüzde 100 elektrikli otomobilin tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağına yer verilerek, otomobilin rekabetçi fiyata sahip olacağı belirtildi.
Haberde, "Söz konusu elektrikli otomobil, Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere meydan okuyacak." denildi.
TOGG'un fabrikasının yapım aşamasında olduğuna yer verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:
"Üreticinin adı TOGG ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş. 27 yıl boyunca Bosch Grubu'ndaki kariyer basamaklarını tırmanarak Bosch'un elektrikli araçlar bölümünde başkan yardımcısı oldu. Şimdi otomotiv mühendisliğinde devrim yaratmak istiyor. Bu girişim bundan daha iddialı olamazdı. Zira fiilen bakıldığında bu şirket sıfırdan başlayıp yıl bazında 175 bin aracı piyasaya sürecek."
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının TOGG'un planlarını etkilemediğine işaret edilen haberde, "Henüz üretim tesisleri inşa aşamasında. Fakat salgın dönemi bile Karakaş'ı korkutmuyor. Karakaş, Bilişim Vadisi'ndeki şirket merkezinde 2022'nin sonunda, son çeyrekte, ilk seri üretim araçlar bantlardan çıkacak diyor." denildi.