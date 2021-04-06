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    2023'te yollara çıkacak: elektrikli SUV'unu tanıttı

    'ın elektrikli pick-up modelinin ardından bir süredir ipucu görselleri paylaşılan SUV versiyonu da tanıtıldı. SUV versiyonda da pick-up modelinde olduğu gibi 3 elektrik motoru yer alıyor. Ancak SUV, pick-up modeli gibi 1000 beygirlik bir güce sahip değil. Araç, 840 beygirlik bir güçle geliyor. Pick-up versiyonunda yer alan ve oldukça dikkat çeken 'yengeç yürüyüşü modu' (e) SUV versiyonda da yer alacak.

    Hummer fişe taktı

    Hummer'ın elektrikli pick-up modelinin ardından bir süredir ipucu görselleri paylaşılan SUV versiyonu da tanıtıldı. SUV versiyonda da pick-up modelinde olduğu gibi 3 elektrik motoru yer alıyor. Ancak SUV, pick-up modeli gibi 1000 beygirlik bir güce sahip değil.

    Araç, 840 beygirlik bir güçle geliyor. Pick-up versiyonunda yer alan ve oldukça dikkat çeken 'yengeç yürüyüşü modu' (e) SUV versiyonda da yer alacak. Bu mod sayesinde araç belli bir açı ile dönen dört tekerleği sayesinde çapraz şekilde ilerleyebiliyor.

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    Haberler Otomobil 2023'te yollara çıkacak: Hummer elektrikli SUV'unu tanıttı