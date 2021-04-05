İcradan satışa çıkan lüks araç büyük ilgi çekti! Audi A6 model araba fiyatıyla şaşırttı

Ankara'da bulunan Kahramankazan İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Audi A6 marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 286 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34TP4362 Plakalı , 2012 Model , AUDI Marka , A6 SEDAN 2,0 TDI Tipli , CGL186262 Motor No'lu , WAUZZZ4G5DN042162 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Siyah ,Aracın ruhsatı bulunmamaktadır. Anahtarları mevcuttur. Araç yerinde çalıştırılamamıştır. Kilometresi tespit edilememiştir. Aracın ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar bulunmamaktadır. Aracın motor aksamının hasarsız ve dış görünüş itibariyle kullanılabilir, ancak yoğun bakımsız durumda bulunduğu, örümcek ağlarının ve hafif terlemelerin mevcut olduğu görülmüştür. Aracın iç aksamı hasarsız ve orijinal durumda olup, teybinin mevcut olduğu, sunroofunun bulunduğu, koltuk döşemelerinde hafif yıpranmaların mevcut olduğu, tavan, taban ve kapı döşemelerinde hafif kirlenmelerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Lastikleri orta derecede yıpranmış durumdadır. Ön tamponda boya çatlakları ve hafif hasarlar, sol arka kapı ve sol arka çamurlukta yoğun belirgin sürtme izleri, sol arka tamponda sürtünme sonucu oluşan hafif hasar, dış aksamda yoğun örümcek ağları bulunmaktadır. Aracın kaporta aksamında minimal hasarlar hariç ağır hasar bulunmamaktadır. Boya kalınlık ölçme cihazı ile yapılan kontrolde, aracın kaporta aksamında motor kaputu ön kesimlerinin sonradan boyanmış olduğu değerlendirilmiştir.

Tramer kayıtlarında yapılan incelemede; 34 TP 4362 plaka numaralı aracın, geçmiş dönemlere ait 08.01.2013 tarihli ve 1.059,03 TL hasar tutarlı 1(bir) adet kaza kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

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