Mclaren, süper araba dizilişine son eklenenleri açıkladı. İngiliz otomobil üreticisinin ilk Hyper- GT'si olan McLaren Speedtail 2022'de çok özel bir sistem var. 2 milyon 250 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken bu özel otomobilin lastiklerinde çip var

Yol tehlikesini daha önceden keşfeden bu çipler McLaren Speedtail 2022'yi çok daha güvenli hale getiriyor. Speedtail için bu istatistikler de çok etkileyici. 12,8 saniyede 200 kilometre hıza çıkabilen bu otomobili almak için 4 ay sırada bekliyorsunuz.