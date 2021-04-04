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    , süper araba dizilişine akıllı lastik de ekledi

    , süper araba dizilişine son eklenenleri açıkladı. otomobil üreticisinin ilk Hyper- GT'si olan 'de çok özel bir sistem var. 2 milyon 250 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken bu özel otomobilin lastiklerinde çip var. Yol tehlikesini daha önceden keşfeden bu çipler 22'yi çok daha güvenli hale getiriyor. edtail için bu istatistikler de çok etkileyici. 12,8 saniyede 200 kilometre hıza çıkabilen bu otomobili almak için 4 ay sırada bekliyorsunuz.

    Akıllı lastikler

    Mclaren, süper araba dizilişine son eklenenleri açıkladı. otomobil üreticisinin ilk Hyper- GT'si olan McLaren Speedtail 2022'de çok özel bir sistem var. 2 milyon 250 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken bu özel otomobilin lastiklerinde çip var

    Yol tehlikesini daha önceden keşfeden bu çipler 'yi çok daha güvenli hale getiriyor. edtail için bu istatistikler de çok etkileyici. 12,8 saniyede 200 kilometre hıza çıkabilen bu otomobili almak için 4 ay sırada bekliyorsunuz.

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    Haberler Otomobil Mclaren, süper araba dizilişine akıllı lastik de ekledi