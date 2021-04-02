Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü

MARTTA ARTIŞ ORANI TÜM KATEGORİLERDE YÜZDE 90'I AŞTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 91,4 artarak 76 bin 357 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98,3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre yüzde 42,8 büyüdü. 10 yıllık mart ortalama satışlara göre otomobilde yüzde 49,6, hafif ticarilerde yüzde 21,8 yükseliş yaşandı.