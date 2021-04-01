İcradan satılık 2011 model Fiat Linea araç fiyatıyla büyük ilgi çekti!

İzmir'de bulunan Ödemiş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Fiat Linea marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 50 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 01.06.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35ZLG76 plakalı 2011 model Fiat marka Linea tip 1.3 M.Jet motora sahip, 199A30003740157 Motor No'lu, NM432300003115758 Şasi No'lu, gri renk araç üzerinde yapılan incelemede aracın; sol tarafından kazalı durumda olduğu bu sebeple sol ön kapı, sol arka kapı, sol marşpiyel ve sol arka çamurluğun hasarlı durumda olduğu, sağ ön kapısında göçük olduğu, sol ön ayna plastik kapağının bulunmadığı, arka camının kırık durumda olduğu, tamponları, kapıları, kaputu ve çamurlukları gibi dış aksamlarında da darbe ve vuruntulara bağlı olarak yer yer derin çiziklerin ve boya atmalarının olduğu, aracın kapı, koltuk ve tavan döşemeleri ile iç aksamlarının yıpranmış durumda olduğu tespit edilmiştir. Aracın tramer kayıtlarında 6 adet kazaya karışmış olduğu, 27/10/2014 tarihli kazada aracın ağır hasarlı olarak kayda alındığı tespit edilmiş olup anahtarı bulunmaktadır. Aküsü kullanım ömrünü tamamlaması sebebiyle aracın elektronik km göstergesinden km tespiti yapılamamıştır. Araç Mesut Çaylıoğlu Yediemin Otoparkı - Sanayi Sitesi 38.Sokak No:4 Ödemiş/İzmir adresinde bulunmakta olup, satış ihaleleri Ödemiş Adliyesi İcra Müdürlüğü Mezat Salonu'nda yapılacaktır.

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