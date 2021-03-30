Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 30.03.2021 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2021 12:15
    ABONE OL

    'in yeni modelinin adı belli oldu! VW Taigo geliyor...

    Dünyanın en büyük üreticilerinden Alman devi , yeni sportif SUV Coupe modelinin adını açıkladı. Yeni bir tasarıma sahip Volkswagen aracın adı Taigo oldu.

    Volkswagen'in yeni modelinin adı belli oldu

    Volkswagen, çok yakında görücüye çıkacağı yeni sportif SUV Coupe modelinin ismini açıkladı. Gelişmiş teknolojik özellikler ile birlikte dinamik ve heyecan verici tasarıma sahip yeni SUV'un adı Taigo oldu.

    Volkswagen'in küçük segmentteki yeni SUV model ailesine dahil olacak Taigo, sportif bir crossover modeli olarak dikkat çekiyor.

    Dinamik ve etkileyici bir tasarıma sahip yeni model, ekonomik TSI motor seçenekleri, standart LED farları, tamamen dijital kokpiti ve çok fonksiyonlu sürüş destek sistemleri ile satışa sunulacak.

        Volkswagen'in Brezilya'da başarı yakalayan Nivus modelinden yola çıkılarak tasarlanan Taigo, Avrupa pazarı için de İspanya'nın Pamplona kentinde üretilecek.

        2021'in sonunda Avrupa'da, 2022 yılı başında Türkiye'de pazara sunulacak olan yeni CUV'un dünya prömiyerinin bu yaz yapılması planlanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Otomobil Volkswagen'in yeni modelinin adı belli oldu! VW Taigo geliyor...