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    • Otomobil
    • 30.03.2021 11:11
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    • 30.03.2021 11:12
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    2017 model Symbol marka araç icradan satışa çıkarıldı! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Araç sahibi olmak isteyen binlerce kişi fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık araçlara daha çok ilgi göstermeye başladı. Güncel ilanlar arasında kendisine yer bulan 2017 model Symbol marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Hatay'da bulunan İskenderun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Symbol marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 80 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    35ABR850 Plakalı ,2017 Model,RENAULT Marka, K9KC612D406838 Motor No'lu , VF14SRCL458149793 Şasi No'lu ,Rengi Beyaz
    1-ARACIN GERÇEK BİLGİLERİ :
    Plakası 35 ABR 850 Rengi BEYAZ
    Markası RENAULT Motor No: K9KC612D406838
    Modeli 2017 Şase No : VF14SRCL458149793
    Ticari Adı RENAULT SYMBOL Yakıt Cinsi DİZEL
    Tipi SYMBOL JOY 1.5 DCI 90
    Motor Gücü 66 Kw (90 HP)
    Cinsi AA SEDAN OTOMOBİL
    Silindir Hacmi 1461 cm³

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2017 model Renault Symbol marka araç icradan satışa çıkarıldı! Fiyatıyla ilgi çekiyor