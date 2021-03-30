Hatay'da bulunan İskenderun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Renault Symbol marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 80 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35ABR850 Plakalı ,2017 Model,RENAULT Marka, K9KC612D406838 Motor No'lu , VF14SRCL458149793 Şasi No'lu ,Rengi Beyaz

1-ARACIN GERÇEK BİLGİLERİ :

Plakası 35 ABR 850 Rengi BEYAZ

Markası RENAULT Motor No: K9KC612D406838

Modeli 2017 Şase No : VF14SRCL458149793

Ticari Adı RENAULT SYMBOL Yakıt Cinsi DİZEL

Tipi SYMBOL JOY 1.5 DCI 90

Motor Gücü 66 Kw (90 HP)

Cinsi AA SEDAN OTOMOBİL

Silindir Hacmi 1461 cm³

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN