2011 model AUDI marka araç icradan ucuza satışa çıktı

İzmir 8. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model AUDI marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35CNT12 Plakalı, 2011 Model, AUDI Marka, CDN206342 Motor No'lu, WAUZZZ8K4CA006208 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Siyah, motoru çalışır durumda değil, araç üzerinde aküsü mevcut ancak şarjı yok, lastik kullanım ömrü %40 seviyesinde, camları sağlam, sağ dikiz aynası kırık, koltukları orta seviyede, temizlik yapılması gerekir, aydınlatma grubu sağlam, tramerde pert (ağır hasar) kaydı bulunmamakta. aracın kasko poliçeleri üzerinde 4 adet hasar kaydı, trafik poliçeleri üzerinde başka araçlara ait açılan 2 adethasar kaydı bulunmaktadır. ön tampon ve arka tampon üzerinde ezilmeler ve kırıklar sol ön çamurluk sol arka kapı sol arka çamurluk sağ ön kapı ve sağ arka kapının ezik vuruk sağ ayna ön tampon sis çerçeveleri ve sağ sol far lambaları kırık, jantların ve aracın muhtelif yerlerinde derin ve kılcal çizikler mevcut. akü şarjının azalmış olması sebebiyle motoru çalışır durumda değil, enjektör üzerlerinde yağlanma mevcut, boyalı parçaları var, ruhsat aslı yok, 1 adet kontak anahtarı var.

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