T.C. Konya 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2005 model Hyundai H 100, araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Araç için 52.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda araçla ilgili şu bilgiler yer aldı:



42.DET.86 Plakalı , 2012 Model , 225 Tipli , Fiat markaFiorino Combi 1.3 multijet Active E4 CL2 ticari adı ve modelli Kamyonet, Bilirkişi raeporuna göre 199A20004688842 Motor No'lu , NM422500000304587 Şasi No'lu kamyonet, Manuel,5 vites ,önden çekiç Dizel,siyah renk,ruhsat ve kontak anahtarı mevcut,araç içi ve koltuk döşemelerinin kısmen yıpranmış durumda olduğu,ön arka tamponda muhtelif kısmi çizikler ,sol çamurluk eteğinde küçük çaplı boya atığı,araç genelinde muhtelif çizikler ve boya atıklarının, motor aksamında kısmi yağ kaçaklarının olduğu,aracın orta seviyede bir araç görünümünde olduğu ,aracın çalışır ve yürür vaziyette olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.



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