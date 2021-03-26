Kocaeli 8. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Volkswagen marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 210 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

41 BC 790 Plakalı , 2018 Model VOLKSWAGEN Marka 7J0 Tipli CXH160268 Motor No'lu , WV1ZZZ7HZJH184344 Şasi No'lu Rengi Beyaz Aracın anahtarı ve ruhsatı yok. Aracın tescil bilgilerine GİP kaydından ulaşılmıştır. Aracın kasa tipi kamyonettir. Aracın anahtarı olmadığından dolayı gerekli kontroller yapılamamıştır. Ön kaputta folyo kaplama mevcut. Sol ön kapıda sürtme izi ve göçük mevcut. Araç kontrolünü etkileyecek eksiklikler, araçtaki eksiklikler ve üretim sonrası araç üzerinde oluşan hasarlar aracın kıymet takdirini etkilemektedir. Gizli kusur ve tramer kayıtlarından bilgi sahibi olunamayan araç...

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