İstanbul'da bulunan Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Fiat Doblo marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 NZ 8345 Plakalı , 2017 Model , FIAT Doblo Marka, 263A20006452961 Motor No'lu , NM426300006G60592 şasi nolu,dış görünüş bakımından normal olduğu,ancak anahtarının olmadığı motoru ve kilometresi kontrol edilememiş olup aracın sağ ön taraf maşpyerde hasar,lastiklerinin inik olduğu belirtilmiştir.

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