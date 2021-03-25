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    • Otomobil
    • 25.03.2021 11:41
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    • 25.03.2021 11:41
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    Ucuza araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu fırsat kaçmaz: 2017 model marka araç icradan satılık

    Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil üretiminin azalmasıyla birlikte döviz kurunda yaşanan artışın ardından ikinci el otomobil fiyatları yükseldi. Araç almak isteyen binlerce kişi yaşanan bu gelişme sonrası 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık araçlara daha çok ilgi göstermeye başladı. Güncel ilanlar arasında kendisine yer bulan 2017 model Doblo marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu fırsat kaçmaz

    İstanbul'da bulunan Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Doblo marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.04.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34 NZ 8345 Plakalı , 2017 Model , FIAT Doblo Marka, 263A20006452961 Motor No'lu , NM426300006G60592 şasi nolu,dış görünüş bakımından normal olduğu,ancak anahtarının olmadığı motoru ve kilometresi kontrol edilememiş olup aracın sağ ön taraf maşpyerde hasar,lastiklerinin inik olduğu belirtilmiştir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Otomobil Ucuza araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu fırsat kaçmaz: 2017 model Fiat marka araç icradan satılık