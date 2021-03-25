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    Ticari araç segmentinde yeni bir sayfa açılacak:   büyüleyecek

    , kompakt hafif ticari araç segmentinde modeli ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 'de lansmana özel 199 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla sunulan yeni modelin tanıtım toplantısında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su , ülkemizde ve 'da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekti.

    İşle özel hayatı birleştirdi

    Toyota, kompakt hafif ticari araç segmentinde modeli ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 'de lansmana özel 199 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla sunulan yeni modelin tanıtım toplantısında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ülkemizde ve 'da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekti.

    Bozkurt, "Proace City bir tasarımı, donanımı ve binek otomobil konforunu barındırıyor. Müşterilerimiz iş hayatlarında da aileleriyle birlikte özel hayatlarında da Proace City'i severek kullanacak" dedi. Standart olarak sunulan donanımların bu modeli segmentinde ayrı bir yere taşıdığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu: "Satışlarımıza camlı van modelimizle başlıyoruz. Yeni model için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4.5-5 pay alarak 5.000- 5.500 aralığında bir satış hedefimiz bulunuyor. olarak Proace City'nin üst versiyonları da dahil olmak üzere çok rekabetçi bir fiyatla hafif ticari araç segmentinde iddiamızı ortaya koyacağız."

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    Haberler Otomobil Ticari araç segmentinde yeni bir sayfa açılacak: Toyota Proace City büyüleyecek