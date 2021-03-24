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    • Otomobil
    • 24.03.2021 11:13
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    • 24.03.2021 11:13
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    2018 model Symbol Joy icradan ucuza satılık

    Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar uygun fiyatla araç almak için farklı yollar aramaya başladı. 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık araçlar daha çok ilgi çekmeye başlarken, güncel ilanlar arasında kendisine yer bulan 2018 model Symbol Joy marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Bu ilan büyük ilgi çekti

    Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Symbol Joy marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 95 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    35AEL031 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , SYMBOL JOY 1.5 DCI 90 BG Tipli , K9KE626D281890 Motor No'lu , VF14SRKJ460883565 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın kapıları , camları kapalı ruhsat yoktur, anahtarı yoktur. DİZEL , MANUEL vitesli ,SAC jantlı , sis FARSIZ, SUNROOFSUZ, Kumaş döşeme koltuklu, 4+1 kişilik, SEDAN OTOMOBİL araç olduğu, Önde ve arkada kötü kondisyonda 4 Mevsim lastikleri olduğu, Sol ön kapım ve kaputta ufak ezikler ve genel çizikler olduğu görülmüştür.

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