Turhal İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Dacia marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34RH9034 Plakalı , 2015 Model , DACIA Marka , SD Tipli , K9KC612D324465 Motor No'lu , UU15SDCLC54101362 Şasi No'lu , Rengi Siyah , AB Heçbek Model dizel yakıt cinsli, manuel 5 koltuk sayılı 1461 cm 3 silindir hacmi,84.511 km aküsü bitik anahtarı olan, ruhsatı bulunmayan kaportasında muhtelif çizikleri olan çalışmayan OTOMOBİL. Satışa konu araç Pazar Mah. Recep Yazıcıoğlu Cad. No:16 adresinde bulunan Emniyet Yediemin deposunda görülebilir.

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