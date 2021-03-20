2012 Model Audi A6 marka araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın ihale ve teklif açma tarihi 26.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda satışla ilgili verilen bazı bilgiler u şekilde:



c) İhaleye son teklif verme tarihi ve saati: 26/03/2021 saat 10:30 da

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1 Teklif veren istekliye ait kimlik fotokopisi adli sicil belgesi ve idareden almış olduğu belgelerin imzalı hali sunması gerekmektedir.

4.2 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için 5.000 TL Geçici teminat bedelinin TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01 Gaziantep Ticari Merkez Şube IBAN banka hesabına yatırıldığına dair banka dekont fotokopisini sunmaları gerekir.

4.3 Teklif verenin; Gerçek kişi olması halinde, yatırılan teminat bedeline ilişkin dekonttaki isim ve soy isim ile teklif mektubundaki isim ve soy ismin aynı olması yeterlidir.

4.4 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.5 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi



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