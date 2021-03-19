2016 model Renault Fluence marka otomobil fiyatıyla şaşırttı! Satış tarihi belli oldu

Adana 13. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Renault Fluence Touch 1.5 DCI marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 122 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06AAZ424 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , Fluence Touch 1.5 Dcı 90Z Tipli , K9KN837R008773 Motor No'lu , VF1LZLF0E55205025 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 90HP , Rengi Siyah, Otomobil. Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda satışa konu olan 06 AAZ 424 plakalı aracın ön ve arka plakaları ile anahtarının mevcut olduğu, ruhsatının mevcut olmadığı, motor, şanzıman, göğüs ve göstergelerin yerinde olduğu, aküsü bitmiş olduğundan motorunun çalıştırılamadığı ve bu nedenle mekanik, elektrik-elektronik sistemlerinin kontrol edilemediği, muhtelif yerlerinde çizikler, vuruklar, ezikler mevcut olduğu, ön tamponunun hasarlı, sağ-sol ön davlumbazların kırık olduğu, sağ-sol far bağlantı bacaklarının onarımlı olduğu, sağ ön çamurluk arka alt kısmında göçük, üst kısmında boya kalkması ve rutuş mevcut olduğu, sağ arka çamurluk teker ön kısmında göçük mevcut olduğu, sol ön kapı, sol arka kapı, sol arka çamurluk komple sürtmeden kaynaklı çizikler ve ezikler mevcut olduğu, sol ön güneşlik ve tavan anteninin olmadığı, sağ dış ayna sinyalinin kırık olduğu, lastik durumlarının çok kötü olduğu ve stepnesi mevcut olduğu bildirilmiştir.

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