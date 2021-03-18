Koronavirüs salgını nedeniyle bir dönem artışa geçen ikinci el araba fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu. Gözler bu kararın ardından ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi. Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, 2'nci el otomobil piyasasında pandemi nedeniyle son 1 yıldır ciddi dalgalanmaların yaşandığını aktardı ve son durumu değerlendirdi.

"TALEP BÜYÜK OLURSA..."

Yeni düzenlemeyle otomobil satışlarında 60 aya kadara taksit yapılabilecek. Kararın çok olumlu olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, 2'nci el otomobil piyasasında pandemi nedeniyle son 1 yıldır ciddi dalgalanmaların yaşandığını aktardı. Özkan, "Taksit sayılarının artmasıyla sektörde canlanma bekliyoruz. Özellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin satışında ciddi hareketlilik olacaktır. İnsanlar bilgi almak için gelmeye başladı. Hareketlenmeden sonra talep büyük olursa yüzde 5,10 artış olabilir, daha büyük bir atış olmaz" dedi.