Koronavirüs salgını nedeniyle bir dönem artışa geçen ikinci el araba fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu. Gözler bu kararın ardından ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi. Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, 2'nci el otomobil piyasasında pandemi nedeniyle son 1 yıldır ciddi dalgalanmaların yaşandığını aktardı ve son durumu değerlendirdi.
"TALEP BÜYÜK OLURSA..."
Yeni düzenlemeyle otomobil satışlarında 60 aya kadara taksit yapılabilecek. Kararın çok olumlu olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, 2'nci el otomobil piyasasında pandemi nedeniyle son 1 yıldır ciddi dalgalanmaların yaşandığını aktardı. Özkan, "Taksit sayılarının artmasıyla sektörde canlanma bekliyoruz. Özellikle ekonomik sınıftaki otomobillerin satışında ciddi hareketlilik olacaktır. İnsanlar bilgi almak için gelmeye başladı. Hareketlenmeden sonra talep büyük olursa yüzde 5,10 artış olabilir, daha büyük bir atış olmaz" dedi.
Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu. Yönetmeliği göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.
3 AYDIR YAPRAK KIMILDAMIYOR
2'nci el otomobil piyasasında pandemi nedeniyle son 1 yıldır ciddi dalgalanmaların yaşandığını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Fiyatlarda yüzde 30'lara varan oranda artış oldu sonra bir miktar düştü. Döviz kurları nedeniyle bir ara ikinci otomobil fiyatları sıfır araçları geçti. Böyle olunca insanlar sıfır araçlara yöneldi. İnsanlar kaygılı yarın ne olacağını bilemiyor. Normalde şubat ayında beklediğimiz hareketlenme hala olmadı. Taksit sayılarının artmasıyla sektörde canlanma bekliyoruz" diye konuştu.