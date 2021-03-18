Tekirdağ İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Fiat Linea 1.3 Multijet marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 75 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34 PD 0925 Plakalı , 2015 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , 199B10005874204 Motor No'lu , NM432300006B15011 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , 34PD0925 plakalı Fiat Marka 2015 model beyaz renkli Linea 1.3 Multijet Pop 90 BG tip aracın bilirkişi raporuna göre; anahtarlarının keşif mahallinde olduğu, ruhsatının bulunmadığı, ön kaputta, arka bagaj kapağında, sol arka ve sağ ön kapıda darbeye bağlı ezikler olduğu, sağ arka kapıda derin çizik olduğu, ön tamponda kırık bulunduğu, lastiklerinin tamamı inik, çelik jant yok, aracın ön, arka, sağ arka kapı ve sol arka kapı camları parçalanmış, sağ ve sol dikiz aynalarının ve sağ ön farının parçalanmış, kullanım km'si tespit edilememiş, araç çalıştırılamadığından motor durumu hakkında bilgi edinilemediği beyan edilmiştir.

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