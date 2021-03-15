Piyasaya çıktı! 2021 Volkswagen Golf Türkiye fiyatı ne kadar? Yeni Volkswagen Golf özellikleri nelerdir?

2021 VOLKSWAGEN GOLF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yeni Volkswagen Golf, MQB Evo adı verilen platformun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Popüler hatchback'in uzunluğu 4284 mm, yüksekliği 1456 mm, aks mesafesi ise 2636 mm olarak ölçülüyor. Bu da aks mesafesinin selefine göre biraz da olsa uzadığı anlamına geliyor. Ayrıca Golf 8'in selefine göre hafiflediğini ve 0.275'e çekilen hava sürtünme katsayısıyla daha aerodinamik olduğunu da belirtelim.

Yeni Volkswagen Golf 8'de, sürücünün hemen önünde üç kollu yeni direksiyon ve kokpitin en solundan ortasına kadar Innovision kokpit siyah bir panel bulunuyor.