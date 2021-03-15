Piyasaya çıktı! 2021 Volkswagen Golf Türkiye fiyatı ne kadar? Yeni Volkswagen Golf özellikleri nelerdir?

2021 Volkswagen Golf Türkiye fiyatı ne kadar? Volkswagen Golf özellikleri merak ediliyor. Volkswagen'in merak edilen yeni modeli Golf'ün 2021 versiyonu birçok teknolojik özelliğiyle dikkat çekiyor. Ön cama yansıtılan head-up display ile sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan Golf 8'in teknolojileri arasında Car2X özelliği dikkat çekiyor. Peki, Volkswagen Golf Türkiye fiyatı ne kadar oldu?
2021 VOLKSWAGEN GOLF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Yeni Volkswagen Golf, MQB Evo adı verilen platformun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Popüler hatchback'in uzunluğu 4284 mm, yüksekliği 1456 mm, aks mesafesi ise 2636 mm olarak ölçülüyor. Bu da aks mesafesinin selefine göre biraz da olsa uzadığı anlamına geliyor. Ayrıca Golf 8'in selefine göre hafiflediğini ve 0.275'e çekilen hava sürtünme katsayısıyla daha aerodinamik olduğunu da belirtelim.
Yeni Volkswagen Golf 8'de, sürücünün hemen önünde üç kollu yeni direksiyon ve kokpitin en solundan ortasına kadar Innovision kokpit siyah bir panel bulunuyor.
Bu panelin sol tarafında far düğmeleri, ortasında 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli, konsolun merkezine gelen bölümünde ise 8.25 inç yeni bilgi eğlence ekranı bulunuyor.
Ortadaki ince hava menfezlerinin altında iki adet USB girişi ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca otomatik versiyonlarda vites topuzunun yerini daha şık ve küçük bir parçanın aldığını görüyoruz.
Ön cama yansıtılan head-up display ile sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan Golf 8'in teknolojileri arasında Car2X özelliği dikkat çekiyor.