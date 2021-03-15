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    • Otomobil
    • 15.03.2021 16:32
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    • 15.03.2021 16:32
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    Piyasaya çıktı! 2021 Türkiye fiyatı ne kadar? Yeni nelerdir?

    2021 Türkiye fiyatı ne kadar oldu? Uzun süredir merakla beklenen araç modellerinden birisi olan merak ediliyor. Yepyeni bir tasarım ve teknolojik özelliklere sahip Volkswagen'in araç modeli birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Yeni Volkswagen Golf 8'de, sürücünün hemen önünde üç kollu yeni direksiyon ve kokpitin en solundan ortasına kadar Innovision kokpit özelliği bulunuor.

    takvim.com.tr
    Piyasaya çıktı! 2021 Volkswagen Golf Türkiye fiyatı ne kadar? Yeni Volkswagen Golf özellikleri nelerdir?

    2021 Volkswagen Golf Türkiye fiyatı ne kadar? Volkswagen Golf özellikleri merak ediliyor. Volkswagen'in merak edilen yeni modeli Golf'ün 2021 versiyonu birçok teknolojik özelliğiyle dikkat çekiyor. Ön cama yansıtılan head-up display ile sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan Golf 8'in teknolojileri arasında Car2X özelliği dikkat çekiyor. Peki, Volkswagen Golf Türkiye fiyatı ne kadar oldu?

    2021 VOLKSWAGEN GOLF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Yeni Volkswagen Golf, MQB Evo adı verilen platformun güncellenmiş bir versiyonunu kullanıyor. Popüler hatchback'in uzunluğu 4284 mm, yüksekliği 1456 mm, aks mesafesi ise 2636 mm olarak ölçülüyor. Bu da aks mesafesinin selefine göre biraz da olsa uzadığı anlamına geliyor. Ayrıca Golf 8'in selefine göre hafiflediğini ve 0.275'e çekilen hava sürtünme katsayısıyla daha aerodinamik olduğunu da belirtelim.

    Yeni Volkswagen Golf 8'de, sürücünün hemen önünde üç kollu yeni direksiyon ve kokpitin en solundan ortasına kadar Innovision kokpit siyah bir panel bulunuyor.

    Bu panelin sol tarafında far düğmeleri, ortasında 10.25 inç boyutunda dijital gösterge paneli, konsolun merkezine gelen bölümünde ise 8.25 inç yeni bilgi eğlence ekranı bulunuyor.

    Ortadaki ince hava menfezlerinin altında iki adet USB girişi ve kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Ayrıca otomatik versiyonlarda vites topuzunun yerini daha şık ve küçük bir parçanın aldığını görüyoruz.

    Ön cama yansıtılan head-up display ile sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan Golf 8'in teknolojileri arasında Car2X özelliği dikkat çekiyor.

        Trafik altyapısıyla ve 800 metreye kadar uzaklıktaki diğer araçlarla iletişim halinde olan bu sistem, sürücüyü gösterge ekranı vasıtasıyla uyarıyor. Bunun yanı sıra 210 km/s hıza kadar çalışan, sürücüden direksiyon, gaz ve fren fonksiyonlarını devralan Travel Assist sistemi de dikkat çekiyor.

        Yeni Volkswagen Golf 8 Türkiye'de Impression, Life, Style ve R Line donanım seviyeleriyle satılıyor. Motor seçenekleri ise 1.0 litre TSI, 1.0 litre eTSI ve 1.5 litre eTSI motorlardan oluşuyor. eTSI motorlarda hafif hibrit sistem bulunuyor. Yalnızca TSI motorda 6 ileri manuel şanzıman mevcut. Diğer seçeneklerde 7 ileri DSG kombinasyonu görüyoruz.

        VOLKSWAGEN GOLF TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

        Yeni Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Manuel - 223.500 TL - Lansmana özel 196.900 TL (300 adetle sınırlı)

        Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Life DSG - 314.000 TL

        Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS Style DSG - 346.000 TL

        Yeni Golf 1.0 lt eTSI 110 PS R-Line DSG - 365.000 TL

        Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS Style DSG - 379.500 TL

        Yeni Golf 1.5 lt eTSI 150 PS R-Line DSG - 398.500 TL
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        Haberler Otomobil Piyasaya çıktı! 2021 Volkswagen Golf Türkiye fiyatı ne kadar? Yeni Volkswagen Golf özellikleri nelerdir?