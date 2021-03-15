OCAK-ŞUBAT'TA İHRACAT YÜZDE 14 AZALDI

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 98 bin 433 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 13 azalarak 2 bin 315 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 17 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.