Adana 9. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Fiat Doblo marka otomobil fiyatıyla araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Yayınlanan ilanda araç için 138 bin TL muhammen bedel belirlendiği duyuruldu. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

01AUT48 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , 263 Tipli , 198A30008291321 Motor No'lu , NM426300006K76657 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 01 AUT 48Plaka sayılı, 2017model, FIAT marka, DOBLO SAFELINE 1.6 M.JET 105 hp tipi, 3+1 koltuk CAMLIVAN, arka çift sürgülü kapı, MANUEL vites, DİZEL yakıt cinsi, BEYAZ renkli, 74.116 km'de araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; muhtelif yerlerinde çizikler, ezikler ve vuruklar ve hasarlı kısımlar olduğu gözlemlenmiştir.Aracın eksik parçalarının olmadığı tespit edilmiş olup,Araç vasfını kaybetmemiş ve hurda niteliği taşımamaktadır. Aracın şasi numarası: NM426300006K76657 Araç motor no: 198A30008291321

-Aracın ön ve arka plakalarının, anahtarının mevcut olup, ruhsatının mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

-Motor, şanzıman, göğüs ve göstergeler yerinde, motor çalışır, araç yürür durumdadır,

-Muhtelif yerlerinde çizikler, vuruklar, ezikler mevcut,

-Sağ arka sürgülü kapı 2 ayrı noktasında göçük mevcut,

-Sağ ön çamurluk teker arka kısmında hasar mevcut,

-Sol dış ayna kırık,

-Sol arka sürgülü kapı çıta alt kısmında hasar mevcut,

-Bagaj içi üst kaplaması yok,

-Sağ dış ayna dip kısmında derin çizikler mevcut,

-Lastik durumları çok kötü, stepnesi mevcut.

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