TC. Karasu İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Renault Fluence markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 75.000 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



54PL053 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , Z Tipli , K9KG832D252139 Motor No'lu , VF1LZBB0646281731 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu; aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. Aracın anahtarı olmadığı için, aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Aracın ön camı ve arka camı kırıktır. Aracın motor kaputu açılamadığından eksiklik olup olmadığı görülmemiştir.



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