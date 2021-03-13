Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 13.03.2021 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2021 10:10
    ABONE OL

    2012 model Fluence icradan satılacağa çıkartıldı

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'nun icradan satılık otomobil ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında bulunan 2012 model Fluence icradan satılığa çıkartıldı.

    İcradan satılık araç büyük ilgi topladı

    TC. Karasu İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Fluence markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 75.000 TL muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.04.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    54PL053 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , Z Tipli , K9KG832D252139 Motor No'lu , VF1LZBB0646281731 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu; aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. Aracın anahtarı olmadığı için, aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Aracın ön camı ve arka camı kırıktır. Aracın motor kaputu açılamadığından eksiklik olup olmadığı görülmemiştir.

    Araç hakkında detaylı bilgi için tıklayın

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Otomobil 2012 model Renault Fluence icradan satılacağa çıkartıldı