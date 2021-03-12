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    • Otomobil
    • 12.03.2021 10:46
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    • 12.03.2021 10:46
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    Ucuza araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu fırsat kaçmaz: 2017 model marka araç icradan satılık

    Son dönemde özellikle döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, uygun fiyata sahibi olmak isteyen vatandaşları 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık otomobil ilanlarına yönlendirdi. Güncel ilanlar arasında kendisine yer bulan 2017 model marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

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    İstanbul'da bulunan Küçükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model marka araç uygun fiyata sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 110 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.03.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34FE5205 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , 199B10006469149 Motor No'lu , NM435600006G71560 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , ARACIN DIŞ GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN NORMAL OLDUĞU ANCAK ANAHTARININ OLMADIĞINDAN KİLOMETRESİ KONTROL EDİLEMEMİŞTİR.ARACIN YAPILAN GÖRGÜ TESPİTİNDE SOL ARKA BAGAJ KISMININ ÇARPMADAN DOLAYI EZİK VE GÖÇÜK OLDUĞU ARKA TAMPONUN SAĞ KISMINDA KIRIK OLDUĞU ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE LOKAL ÇİZİKLER OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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