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    • Otomobil
    • 10.03.2021 11:21
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    • 10.03.2021 11:21
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    Ucuza araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu fırsat kaçmaz: 2015 model marka araç icradan satılık

    Otomobil almak isteyen vatandaşlar, 'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Son ilanlar arasında yer alan 2015 model marka otomobil uygun fiyatıyla dikkat çekti.

    Ucuza araç almak isteyenler dikkat! Bu fırsat kaçmaz

    Balıkesir 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model marka otomobil fiyatıyla araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Yayınlanan ilanda araç için 70 bin TL muhammen bedel belirlendiği duyuruldu. 'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.04.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    10BE345 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , K9KE808D152211 Motor No'lu , VF1KW95C552558142 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın anahtarı,motor,radyatör ve bunlara bağlı parçaları olmadığından araç çalıştırılamadı veKM si tespit edilemedi.aracın arkasındaki 3 lü koltuk sökülmüştür.aracın ön plakası ve çeki kapağı yoktur.aracın bağaj kapağında kırık olup kismi ezik/göçük vardır.lastikler kötü durumdadır.aracın sağ tarafında muhtelif çizikler mevcuttur.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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