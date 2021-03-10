Balıkesir 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Renault marka otomobil fiyatıyla araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Yayınlanan ilanda araç için 70 bin TL muhammen bedel belirlendiği duyuruldu. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

10BE345 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , K9KE808D152211 Motor No'lu , VF1KW95C552558142 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın anahtarı,motor,radyatör ve bunlara bağlı parçaları olmadığından araç çalıştırılamadı veKM si tespit edilemedi.aracın arkasındaki 3 lü koltuk sökülmüştür.aracın ön plakası ve çeki kapağı yoktur.aracın bağaj kapağında kırık olup kismi ezik/göçük vardır.lastikler kötü durumdadır.aracın sağ tarafında muhtelif çizikler mevcuttur.