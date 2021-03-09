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    • 09.03.2021 09:02
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    2015 model 4 limousine icradan satılığa çıkartıldı

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'nun ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında bulunan 2015 model 4 limousine icradan satılığa çıkartıldı.

    Lüks otomobil icradan satılığa çıkartıldı

    izmir 28. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model 4 limousine model araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 300.000 TL muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.04.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    35RD518 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , A4 LİMOUSİNE Tipli , CJC305321 Motor No'lu , WAUZZZ8K8FA089971 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1968cm3 , Rengi Beyaz ,Araç çalışır durumda olup kilometresi 157.817 km'dir. Araç çalıştırılmış motor bölgesinde sızıntı emareleri görülmemiş ve aykırı bir ses duyulmamıştır. Lastikler 245/40 R 18 ölçülerinde olup sağlamdır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre kaza kaydı bulunmamaktadır.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2015 model Audi A4 limousine icradan satılığa çıkartıldı
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