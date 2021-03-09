Evrensel çapta otomotiv sektörünün ciddi güçlükler yaşadığı 2020 senesinde, Türkiye otomotiv iç pazarında yaşanan büyüme dikkat çekici oldu. Pandemi koşulları altında fertsel vasıta alımına yönelen harcayıcı pazarın geçtiğimiz sene ciddi miktarda büyüme ile kapanmasını sağladı. 2021 seneyi de eş biçimde bir gelişmeye sahne olarak başladı. Satış rakamlarına bakıldığında 2021 yılının ilk 2 ayında dizel araçların toplam pazar içerisinde pay kaybettiğini görüyoruz. Özellikle hibrit araçlar paylarını artırmaya devam etse de Türkiye'de halen bir çok Avrupa ülkesine oranla ciddi bir dizel araç satışı gerçekleşiyor. Yapılan araştırmada da bu gözler önüne seriliyor.
DİZEL HÂLÂ POPÜLER
Satış rakamlarına bakıldığında 2021 yılının ilk 2 ayında dizel araçların toplam pazar içerisinde pay kaybettiğini görüyoruz. Özellikle hibrit araçlar paylarını artırmaya devam etse de Türkiye'de halen bir çok Avrupa ülkesine oranla ciddi bir dizel araç satışı gerçekleşiyor. Yapılan araştırmada da bu gözler önüne seriliyor.
EY'nin yaptığı araştırmaya katılan tüketicilerden yüzde 48'i alacağı bir sonraki aracın dizel yakıt tipinde olacağını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 21'i benzinli araç alacağını vurgularken, yüzde 13 hibrit, yüzde 6 otogaz, yüzde 3 ise elektrikli cevabını veriyor.
TÜKETİCİ İKİNCİ ELDE GARANTİCİ
2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana artan fiyatları ile gündemde olan ikinci el sektörü üzerine de araştırmada göze çarpan rakamlar yer aldı.
Türk tüketicisinin ikinci el araç alırken birinci önceliği yüzde 67 ile kilometre garantisi ve araç menşei olurken ikinci sırada ek araç garantileri geldi.
Bu garantiyi alabilmek için de özellikle yetkili ikinci el araç satıcılarını tercih ettiğini vurgulayanların oranı yüzde 32 olurken, katılımcıların yüzde 37'si, ikinci el araç alırken araç bayi ağlarını tercih ettiklerini vurguluyorlar.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 büyürken, pazarın yüzde 87.4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.