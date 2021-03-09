Sıfır ve ikinci el araçlara ilişkin açıklama geldi. Otomotiv pazarları üzerine şubat ayında yayınlanan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türk tüketici, otomobil alırken ilk olarak fiyatına daha sonra güvenliğine bakıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 63'ü elektrikli araç alması için maliyetlerin düşmesi gerektiğini vurgularken, yüzde 48'i ise halen bir sonraki aracının dizel olacağını vurguluyor. Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı illerde, ikinci el otomobil piyasası tekrar hareketlendi. Galerici esnaflar, hafta sonu bir gün de olsa kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte telefonlarının çalmaya başladığını açıkladı.
DİZEL HÂLÂ POPÜLER
Satış rakamlarına bakıldığında 2021 yılının ilk 2 ayında dizel araçların toplam pazar içerisinde pay kaybettiğini görüyoruz. Özellikle hibrit araçlar paylarını artırmaya devam etse de Türkiye'de halen bir çok Avrupa ülkesine oranla ciddi bir dizel araç satışı gerçekleşiyor. Yapılan araştırmada da bu gözler önüne seriliyor.
EY'nin yaptığı araştırmaya katılan tüketicilerden yüzde 48'i alacağı bir sonraki aracın dizel yakıt tipinde olacağını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 21'i benzinli araç alacağını vurgularken, yüzde 13 hibrit, yüzde 6 otogaz, yüzde 3 ise elektrikli cevabını veriyor.
TÜKETİCİ İKİNCİ ELDE GARANTİCİ
2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana artan fiyatları ile gündemde olan ikinci el sektörü üzerine de araştırmada göze çarpan rakamlar yer aldı.
Türk tüketicisinin ikinci el araç alırken birinci önceliği yüzde 67 ile kilometre garantisi ve araç menşei olurken ikinci sırada ek araç garantileri geldi.
Bu garantiyi alabilmek için de özellikle yetkili ikinci el araç satıcılarını tercih ettiğini vurgulayanların oranı yüzde 32 olurken, katılımcıların yüzde 37'si, ikinci el araç alırken araç bayi ağlarını tercih ettiklerini vurguluyorlar.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 büyürken, pazarın yüzde 87.4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.