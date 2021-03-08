İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Renault marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 135 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34aad041 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka ,VF1RFB00657960535 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , araçta gözle görülür belirgin bir hasar yoktur. kullanımdan dolayı kaporta ve boya aksamında muhtelif çizikler mevcuttur. aracın anahtarı olmadığından motor ve mekanik aksamında elektrik ve elektronik aksamında inceleme yapılamadı.aracın iç aksamı gözle görüldüğü kadarıyla sorunsuz ve eksiksizdir. aracın anahtarı olmadığından detaylı inceleme yapılamadı. aracın ruhsatı olmadığından fenni muayene süresi tesip edilemedi.

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