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    • Otomobil
    • 08.03.2021 11:06
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    • 08.03.2021 11:06
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    2017 model marka araç satış fiyatıyla ilgi çekti

    Döviz kuru ve koronavirüs salgını nedeniyle araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma, otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşları 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık otomobil ilanlarına yönlendirdi. Yeni yayınlanan ilanlar arasında bulunan 2017 model marka araç fiyatıyla ilgi çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Bu ilan fiyatıyla ilgi çekiyor

    İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 135 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.03.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34aad041 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka ,VF1RFB00657960535 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , araçta gözle görülür belirgin bir hasar yoktur. kullanımdan dolayı kaporta ve boya aksamında muhtelif çizikler mevcuttur. aracın anahtarı olmadığından motor ve mekanik aksamında elektrik ve elektronik aksamında inceleme yapılamadı.aracın iç aksamı gözle görüldüğü kadarıyla sorunsuz ve eksiksizdir. aracın anahtarı olmadığından detaylı inceleme yapılamadı. aracın ruhsatı olmadığından fenni muayene süresi tesip edilemedi.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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