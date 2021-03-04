Kritik veri açıklandı! Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

D, E VE F SEGMENTİN TAMAMI OTOMATİK VİTES

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 96,5'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 73,52le küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 70,7 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.