Kastamonu'da bulunan Araç İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Volkswagen marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 240 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 13.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06BDY416 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka, DCX313428 Motor No'lu, WVWZZZ3CZGE057279 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Siyah ,Bilirkişi raporuna göre ön iç kabin kısımlarının tam olduğu ancak koltukların kullanıma bağlı olarak hasarlı/deforme olduğu, lastik aksamlarının tam ancak kullanım ömrünü doldurduğu, akü ve anahtarı mevcut ancak çalışır durumda olmadığından motor durumu ve km tespit edilemedi, ruhsat evrakı tam, orjinal teybinin olduğu karoseri kesimlerinin genel olarak tam olduğu, muhtelif göçük ve çiziklerinin bulunduğu, ön tamponu ek kısmının olmadığı, ön sağ farlarının camında kırık/çatlak olduğu, bagaj kısmında sadece yedek stenepsi olduğu, avandalıklarının bulunmadığı, 5664 SBM kayıtlarında 18.187 TL toplam 7 adet hasarı bulunmaktadır.

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