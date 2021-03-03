Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 03.03.2021 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 11:01
    ABONE OL

    Araç almak isteyenler dikkat! Megane marka otomobil fiyatıyla ilgi çekiyor! 29 Mart'ta satışta

    Araç fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından, otomobil almak isteyen vatandaşlar farklı ilanlara yöneldi. 'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan icradan satılık otomobil ilanlarını yakından takip eden binlerce kişi bu ilanlar sayesinde uygun fiyata araç alabiliyor. Güncellenen son ilanlar arasında 2009 model Megane marka araç fiyatıyla ön plana çıktı.

    Otomobil almak isteyenler dikkat! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2009 model Megane marka araç otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Araç için 83 bin TL muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.03.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    46-U-0900 Plakalı, Renault marka, otomobil, Z-MEGANE 3 HB DYNAMIQUE 1.5 DC Tipli, 2009 model, mavi (iyolit), dizel, manuel(6 ileri), 4+1 koltuk, Aracın motor aksamında herhangi bir olumsuz durum tespit edilememiş olduğu,Aracın motor altında küçük yağ kaçağı / lekeleri olduğu, Araç yürür takımı orta durumda olduğu,Araç dört tekerden disk fren olup, fren diskleri ve balataları % 40 durumdadır. Aracın ön/arka koltuk döşemeleri üzerinde kılıf mevcut olduğu, Kapı, taban ve tavan döşemeleri iyi / %75 durumda olduğu,Aracın Dış Kısmı kaporta incelemesinde yer yer ezik, göçük, çizikler olduğu, Sol arka stop lambası çatlamış Arka bagaj kapağı camı silecek kolu olmadığı, Sağ arka çamurluk kazalı/darbelidir. Ön kaput boyasında çatlaklar mevcuttur. Bagaj kapağı açma kolu kırık olduğu için bagaj açılamamıştır. Aracın bilgileri ile Şasi numarası üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden Hasar Kaydı Sorgusu yapıldığında; SBM kayıtlarında geçmiş 17 adet hasar kaydının olduğu,Araçta sunroof /cam tavan mevcut olduğu, K9KG8D030516 Motor No'lu , VF1BZ0B0641159096 Şasi No'lu , bilirkişi tarafından müdürlüğümüz dosyasına sunulan rapordan anlaşılmış olup, ayırt edici özellikleri ilana derc edilmiştir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Otomobil Araç almak isteyenler dikkat! Renault Megane marka otomobil fiyatıyla ilgi çekiyor! 29 Mart'ta satışta