Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2009 model Renault Megane marka araç otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Araç için 83 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

46-U-0900 Plakalı, Renault marka, otomobil, Z-MEGANE 3 HB DYNAMIQUE 1.5 DC Tipli, 2009 model, mavi (iyolit), dizel, manuel(6 ileri), 4+1 koltuk, Aracın motor aksamında herhangi bir olumsuz durum tespit edilememiş olduğu,Aracın motor altında küçük yağ kaçağı / lekeleri olduğu, Araç yürür takımı orta durumda olduğu,Araç dört tekerden disk fren olup, fren diskleri ve balataları % 40 durumdadır. Aracın ön/arka koltuk döşemeleri üzerinde kılıf mevcut olduğu, Kapı, taban ve tavan döşemeleri iyi / %75 durumda olduğu,Aracın Dış Kısmı kaporta incelemesinde yer yer ezik, göçük, çizikler olduğu, Sol arka stop lambası çatlamış Arka bagaj kapağı camı silecek kolu olmadığı, Sağ arka çamurluk kazalı/darbelidir. Ön kaput boyasında çatlaklar mevcuttur. Bagaj kapağı açma kolu kırık olduğu için bagaj açılamamıştır. Aracın bilgileri ile Şasi numarası üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden Hasar Kaydı Sorgusu yapıldığında; SBM kayıtlarında geçmiş 17 adet hasar kaydının olduğu,Araçta sunroof /cam tavan mevcut olduğu, K9KG8D030516 Motor No'lu , VF1BZ0B0641159096 Şasi No'lu , bilirkişi tarafından müdürlüğümüz dosyasına sunulan rapordan anlaşılmış olup, ayırt edici özellikleri ilana derc edilmiştir.

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