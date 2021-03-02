Hakkari İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Alfa Romeo marka otomobil dikkat çekti. Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar 210 bin TL muhammen bedel belirlenen araca ilgi gösterdi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15 Nisan 2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgilere yer verildi:

06 BNC 440 plakalı, 2018 model, 940C10008475378 Motor numaralı, ZAR94000007510932 ŞASİ nolu, kırmızı renkli, otomatik vites, 17.653 km'de Alfa Romeo marka otomobil. Araç çalışır durumdadır, tekerlekleri, dikiz aynaları kapı kolları, camları, silecekleri, ön kapordası, iç dizaynı, iç dikiz aynası, koltukları sağlam durumdadır. Aracın herhangi bir yerinde derin bir çizik mevcut değildir, muhtelif yerlerinde küçük çizikler mevcuttur. 1 adet stepne lastiği mevcut ve kullanılmamış durumda, bagaj kapısı, kapı kolları sağlam, ön ve arka farlar sağlam durumda bulunan araçtır. ARACIN RUHSATI VE KONTAK ANAHTARI MEVCUTTUR.

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