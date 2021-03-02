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    • 02.03.2021 10:57
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    2018 model marka araç fiyatıyla ilgi çekti! 15 Nisan'da satışa çıkıyor

    Araç fiyatlarında son aylarda yaşanan hareketlilik, uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşları 'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan otomobil ilanlarına yönlendirdi. Güncel ilanlar arasında 2018 model marka otomobil dikkat çekti.

    Lüks otomobil fiyatıyla ilgi çekti! 15 Nisan'da satışta

    Hakkari İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model marka otomobil dikkat çekti. Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar 210 bin TL muhammen bedel belirlenen araca ilgi gösterdi. 'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15 Nisan 2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgilere yer verildi:
    06 BNC 440 plakalı, 2018 model, 940C10008475378 Motor numaralı, ZAR94000007510932 ŞASİ nolu, kırmızı renkli, otomatik vites, 17.653 km'de Alfa Romeo marka otomobil. Araç çalışır durumdadır, tekerlekleri, dikiz aynaları kapı kolları, camları, silecekleri, ön kapordası, iç dizaynı, iç dikiz aynası, koltukları sağlam durumdadır. Aracın herhangi bir yerinde derin bir çizik mevcut değildir, muhtelif yerlerinde küçük çizikler mevcuttur. 1 adet stepne lastiği mevcut ve kullanılmamış durumda, bagaj kapısı, kapı kolları sağlam, ön ve arka farlar sağlam durumda bulunan araçtır. ARACIN RUHSATI VE KONTAK ANAHTARI MEVCUTTUR.

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    Haberler Otomobil 2018 model Alfa Romeo marka araç fiyatıyla ilgi çekti! 15 Nisan'da satışa çıkıyor