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    • 01.03.2021 11:55
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    70 bin TL'ye satılık otomobil fırsatı! 2017 model Peugeut 301 ilanını yayınladı

    Araç fiyatlarının son dönemde artması nedeniyle, uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen binlerce kişi 'nun icradan satılık otomobil ilanlarını takip ediyor.

    Araç almak isteyenler dikkat! 70 bin TL'lik araç...

    İstanbul'da bulunan Anadolu 24. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model 301 marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olamk isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 70 bin TL'lik muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29 Mart 2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgilere yer verildi:
    34BAF387 Plakalı , 2017 Model , PEUGEOT Marka , 10JBFM0317151 Motor No'lu , VF3DD9HP0HJ918392 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 34 BAF 387 plaka sayılı Beyaz Peugeot 301 marka araç, beyaz renkli, 2017 model arac, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, sol arka kapı vuruk ve çökük var, anahtar ruhsat yok, motoruna bakılamadı, arka sol kapı ve çamurlukta ezik ve muhtelif yerlerde çizikler mevcut.

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    Haberler Otomobil 70 bin TL'ye satılık otomobil fırsatı! Basın İlan Kurumu 2017 model Peugeut 301 ilanını yayınladı