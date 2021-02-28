Balıkesir'de bulunan Erdek İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Fiat Linea marka araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Araç için 56 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

10ACB39 Plakalı , 2013 Model , FIAT Marka , 199B10005023379 Motor No'lu , NM432300003212844 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Araç Bilgisi: FIAT marka, LINEA 1.3 M.JET model, OTOMOBİL cins, 2013 model yılı, BEYAZ renk, 199B10005023379 motor no, NM432300003212844 şasi no, 123.719 KM, DİZEL yakıt sistemi, MANUEL vites, 1248 CM3 silindir hacmi, 4+1 koltuk sayısı, YOLCU NAKLİHUSUSİ kullanımlıdır. Aracın genel durumu itibariyle, araç çalışır ve kullanılabilir durumdadır. Tramer kaydına göre araç 1 adet kazaya karışmıştır. Anahtar var fakat ruhsatı yoktur.

Hasar Bilgisi: Ön tamponda tırnak atması, çizik, sürtme izi, boya çatlağı ve boya ustası bulunmaktadır. Sol yan ayna içi kırıktır.Sol ön kapıda noktasal boya atmaları mevcuttur. Arka tamponda sürtme izi, çizik ve boya atması mevcuttur. Bagaj kapağında ezik ve boya atması bulunmaktadır. Sağ arka çamurlukta ezik mevcuttur. Sağ arka kapıda ezik, çizik ve boya atması mevcuttur. Sağ ön kapı kenar uçlarında boya atmaları mevcuttur. Sağ ön çamurlukta ezik mevcuttur. Stepne mevcut değil, 4 lastik %80 kullanılabilir durumdadır. Araç içi taban, tavan ve koltuk döşemleri kirli ve lekelidir. Koltuk döşemeleri aşırım lekeli olup sürücü koltuğunda sigara yanığı izi bulunmaktadır. Satış KDV oranı, %1 'dir. G.T.İ.P.kodu 87.03.31.90.10.00 dir.

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