Kayseri Genel Dairesi tarafından satışa sunulan 2008 model Ford Mondeo Trend 2.0 TDCI araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 33 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34 DZ 6326 Plakalı , 2008 Model , FORD Marka , MONDEO TREND 2.0 TDCI SEDAN Tipli , 8G02999 Motor No'lu , WF0DXXGBBD8G02999 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah , Aracın kontak anahtarı ve ruhsatı yok, araçta; komple kapılar, ön koltuklar, ön göğüs kapağı komple, hava yastıkları, radyo, torpido, gösterge panelleri, direksiyon göbeği, yan aynalar, bagaj kapağı, arka tampon, arka stop ve sinyal lambaları, ön tampon, ön havalandırma panjuru, ön far ve sinyal lambaları, akü, sigorta tablası, motor üst kapağı sökük durumda, ayrıca görülemeyen muhtelif sökük parçalarda olabileceği (sökük parçlar araç üzerinde değil), ön ve arka plaka sökük, araç içerisinde, kaporta genelinde muhtelif irili ufaklı çizikler, küçük ezikler mevcut, araç yürür durumda olmadığı için motor aksamı duyu kontrolünün yapılamadığı, km değerinin okunamadığı, aracın hali hazırda bütün parçaların vasıflı bir usta tarafından kasıtlı olarak söküldüğü ve yürür durumda olmadığı, sökük olan parçaların temini, montajı, gerekli bakım ve kontrollerden sonra ancak yürür hale geleceği ve trafiğe çıkabileceği bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.



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