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    • Otomobil
    • 25.02.2021 09:38
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    • 25.02.2021 09:38
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    Otomobil devi 82 bin aracını geri çağırıyor

    bataryaların yanma tehlikesi sebebiyle toplam yaklaşık 82.000 elektrikli aracı geri çağırma kararı aldı. Ulaşım Bakanlığı şimdiye kadar Kona EV araçlarında 15 yangın vakası görüldüğünü ve bu vakaların 11'inin Güney Kore'de ikisinin 'da ve diğer ikisinin de ve 'da görüldüğünü açıkladı

    Otomobil devi 82 bin aracını geri çağırıyor

    yaklaşık 82,000 adet elektrikli otomobili bataryalarda yanma risk nedeniyle geri çağıracak. Şirket Ekim ayında en çok satan elektrikli otomobili Kona EV'yi birkaç araçta yangın çıkmasının ardından yazılım güncellemesi yapmak için geri çağırmıştı.

    Ancak Ocak ayında şirketin daha önce geri çağırdığı araçlardan birinde yangın çıkması üzerine li yetkililer ilk geri çağırmanın kapsamının yeterli olup olmadığını hakkında inceleme başlatmıştı. Ekim ayındakiyle birlikte geri çağırmaların şirkete maliyetinin 900 milyon dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

    'TAVSİYELER YANLIŞ UYGULANDI'
    Araçlardaki pilleri üreten LG Chem'in birimlerinden LG Energy Solutions'dan yapılan açıklamada Hyundai'nin pil yönetim sisteminde LG'nin hızlı şarj konusundaki tavsiyelerini yanlış uyguladığı ve pilin kendisinin doğrudan yangın riskinden sorumlu olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.

    Yeni geri çağırma ile 76,000 adet Kona EV serisi otomobilin yanısıra Ioniq EV ve Elec City modellerinden de bazı araçlar geri çağırılacak. Güney Kore Ulaşım Bakanlığı şimdiye kadar Kona EV araçlarında 15 yangın vakası görüldüğünü ve bu vakaların 11'inin Güney Kore'de ikisinin 'da ve diğer ikisinin de ve 'da görüldüğünü açıkladı.

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