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    • Otomobil
    • 25.02.2021 11:20
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    • 25.02.2021 11:20
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    Araç alacaklar dikkat! İcradan ucuza satılık 2017 model Volkswagen marka araç büyük ilgi çekti

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'nun icradan satılık otomobil ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında 2017 model Volkswagen marka araç 125 bin TL muhammen bedeliyle ilgi çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Bu ilan büyük ilgi çekti

    Çanakkale İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Volkswagen marka araç fiyatıyla ilgi çekti. Lüks otomobil için 125 bin TL muhammen bedel belirlenirken, aracın satış tarihi 19 Nisan 2021 olarak açıklandı. 'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, araca ilişkin bazı bilgilere de yer verildi.

    İşte otomobil ile ilgili bilgiler:
    17GN012 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , 6R Tipli , CJZD39602 Motor No'lu , WVWZZZ6RZHU055308 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Anahtar ve ruhsat yok. 29.657 km'de. Fren ve gaz pedallarına montajı yapılan elle kullanım ekipmanından anlaşıldığı üzere araç engelli kullanımına uygun hale getirilmiştir. Gösterge paneli, göğüs ve plastik parçalar iyi durumdadır. Vites topuzu, direksiyon, sinyalizasyon kolları gibi parçalarda deformasyon yoktur. Kumaş olan koltuk döşemelerinde yer yer lekelenmeler ve yıpranmalar görülmüştür. Araçta cam tavan olduğu, tavan döşemesinin durumunun iyi olduğu görülmüştür. Kaporta incelendiğinde sol ön çamurlukta yer ezilme şeklinde ve sol dikiz aynasında çizikler şeklinde hasar olduğu görülmüştür. 15 inç alaşımlı jantlarda sürtünme kaynaklı çizikler olduğu ve lastiklerin aşınmış olduğu görülmüştür.İhale alıcısı tarafından 20.610,23-TL (19/02/2021 tarihi itibariyle olup, teslim tarihi itibariyle ve ÖTV oranlarının değişmesi halinde ödenmesi gereken tutar değişiklik gösterebilir) ödenmesi gerekmektedir.

    Otomobil ilanıyla ilgili detaylı bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil Araç alacaklar dikkat! İcradan ucuza satılık 2017 model Volkswagen marka araç büyük ilgi çekti