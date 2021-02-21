Faiz sıfırlandı! Almayan bin pişman! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile indirim yapıldı

OPEL

Opel'in D segmentindeki aracı yeni Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile şubat ayında sunuluyor. Yeni Opel Insignia'ya 448.500TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. 2020 model yılı yeni Opel Insignia ise 398.700TL'den başlıyor. Combo modellerinde 150.000TL'ye varan 12 ay 0 faiz imkanını veriliyor. Şubat ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına, Grandland X modelinde 10.600 TL'ye, Corsa'da 5.300 TL'ye, Insignia'da ise 15.300 TL'ye varan nakit avantajları sunuyor.

SEAT 3 modelde faizi sıfırladı



SEAT Şubat ayına özel gerçekleştirdiği kampanya ile 2020 model Yeni Atecalarda 100 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faiz fırsatı sunuyor. Tüm Arona modeleri ve Ibiza'nın otomatik vitesli versiyonu ise 50 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faizli taşıt kredisi avantajı ile satışta. Sınırlı sayıda 2020 model Yeni SEAT Ateca 1.5 lt EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience ve FR versiyonu 345 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat ile satılacak. Ibiza'nın 2021 model 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG versiyonunda ise 50 bin TL'ye 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanma imkânı bulunuyor.