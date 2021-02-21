Araç sahibi olmak isteyenler bu ilana yoğun ilgi gösterdi! 30 Mart'ta satışa çıkıyor

İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Opel Astra markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 90 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34BPU690 Plakalı , 2018 Model , OPEL Marka , ASTRA 1.6 Tipli , W0VPD5ED5JG075576 Şasi No'lu , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Anahtar ve ruhsat yok. Mekanik eksiklikler bilinmiyor. Araç genel olarak temiz. Muhtelif yerlerde ezik ve çizikler var. Sol arka tamponda sürtme izleri var. Lastikler %80 performansta.

Tüm detaylar için tıklayın