Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Otomobil
    • 21.02.2021 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2021 10:13
    ABONE OL

    Araç sahibi olmak isteyenler bu ilana yoğun ilgi gösterdi! 30 Mart'ta satışa çıkıyor

    Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'nun icradan satılık ilanlarını yakından takip ediyor. Güncel ilanlar arasında bulunan 2018 model Astra marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç sahibi olmak isteyenler bu ilana yoğun ilgi gösterdi

    İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Astra markalı araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 90 bin TL muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.03.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    34BPU690 Plakalı , 2018 Model , OPEL Marka , ASTRA 1.6 Tipli , W0VPD5ED5JG075576 Şasi No'lu , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Anahtar ve ruhsat yok. Mekanik eksiklikler bilinmiyor. Araç genel olarak temiz. Muhtelif yerlerde ezik ve çizikler var. Sol arka tamponda sürtme izleri var. Lastikler %80 performansta.

    Tüm detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Otomobil Araç sahibi olmak isteyenler bu ilana yoğun ilgi gösterdi! 30 Mart'ta satışa çıkıyor