2015 model Volkswagen Jetta markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 165 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



"13AS613 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , CAYBD9885 Motor No'lu , WVWZZZ16ZFM046956 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 1,6HP , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , 13 AS613 plakalı araç 2015 model 1598 Cm3 dizel yakıtlı,otomatik şanzıman Wolksvagen Jetta highline 1,6 TDİ markalı beyaz renkli WvWZZZ16ZFM046956 şase nolu çalışır vaziyete aracın güncel km. si 72.589.,direksiyon simidinin vites topuzunun ön konsol sert plastiklerin ve koltukların iyi durumda, aracın genel boyasının iyi durumda, mal sahibi ile görüşmede araç kazaya karıştığı sol ön çamurluk,sol far ön tampon, ile ön kaputun değişimi neticesinde 10.000. TL. hasar kaydı bulunduğu far ve sinyallerin sağlam olduğu,yapılan tespitler keşif günü için geçerlidir."



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