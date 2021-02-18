İstanbul Anadolu 5. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model BMW markalı araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 206 bin 40 TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35kb1212 Plakalı , 2013 Model , BMW Marka , 89288448 Motor No'lu , WBAFW1108DD263927 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Beyaz renkli, Ön plaka eksik arka plaka mevcut, aracın anahtarıve ruhsatı yok, aracın kapıları açık, araç tipi 5,20 d standart, araç cinsi AA Sedan, Araç Motor silindir Hacmi 1,995 cc, aracın motoru eksik sökülmüş olduğundan kilometre bilgisi tesbit edilemedi, lastikler %60 aşınmış durumda, 4+1 koltuklu, otomatik vites, aracın tramer kayıtlarına göre toplam 5 adet çarpışmalı trafik kazasının olduğu ilgili kazalardan 20/10/2016 tarihli kazanın ağır hasarlı diğer kazaların çarpışmalı tip trafikkazası olduğu tesbit edilmiştir, aracın Sun Roof ve alaşımlı jantlarının olduğu diğer segment özelliği olacak parçalarının ise eksik sökülmüş durumda olduğu, Araç çalışamaz/yürümez durumdadır, aracın üzerinde muhtelif çizikler mevcut, mekanik (motor, şanzıman, sol ve sağ ön ve arka kapılar, farlar, arka stoplar v.b. ) İç aksam (sürücü gösterge paneli, hava yastıkları, multimedya v.b.) parçalarının sökülmüş (eksik) durumda olduğu araç satış değeri olan 383.740 TL'lik fiyattan aracın hasar giderimi ve eksik parçaların temini için gerekli bedel olarak 177.700 TL'lik hali hazırdaki hasar ve giderleri düşüldüğünde satışa çıkarılacak araç, 206.040,00 TL değerindedir.

İlanla ilgili bütün bilgiler için tıklayın