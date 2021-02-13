2014 model sedan Mercedes-Benz araç icradan satılık

Dirim İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2014 model sedan Mercedes-Benz araç otomobil sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 325 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler de yer aldı:



Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden çekiş Rengi Gri, Aracın Satış Özellikleri; otomobil cinsi hususi araç. Araç; genel itibari ile aracın motor ve kaporta aksamında eksik parça yok, lastikleri kullanılır halde,aracın tramerinde bedelsiz ve 2181 TL'lik 2 adet trafik kazası kaydı var, aracın ön kaputunun uç kısmında ve tamponda darbeye bağlı hafif derecede çökme var, aracın anahtarı ve ruhsatı yok halde bulunmaktadır.



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