Milas İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan, 2015 Model Renault Fluence otomobil araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 53.600 ₺ muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler de yer aldı:

2015 model, 1.5DCI EDC-Otomatik Vites, 1500 cm3 motor, Fluence Touch-Sedandır.Aracın; Karaser kusursuz, iç döşemeler,ön göğüs, lastikler iyi.Radyo-teyp, klima, stepne, kontak anahtarı var. Akü değişecek.Ruhsat yok, kapılar açık, rengi beyaz.



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