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    • Otomobil
    • 12.02.2021 09:24
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    • 12.02.2021 09:24
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    2015 Model otomobil icradan satılığa çıkartıldı

    'na ait ilan sitesin yayınlanan icradan satılık ev, araba, arsa ve dükkan ilanları yeniden güncellendi. 'da 2015 Model otomobil icradan satılığa çıkartıldı.

    İcradan satılık ucuza otomobil!

    tarafından satışa çıkarılan, 2015 Model otomobil araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Otomobil için 53.600 ₺ muhammen bedel belirlendi. 'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.03.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler de yer aldı:
    2015 model, 1.5DCI EDC-Otomatik Vites, 1500 cm3 motor, Fluence Touch-Sedandır.Aracın; Karaser kusursuz, iç döşemeler,ön göğüs, lastikler iyi.Radyo-teyp, klima, stepne, kontak anahtarı var. Akü değişecek.Ruhsat yok, kapılar açık, rengi beyaz.

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