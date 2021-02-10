Adıyaman İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Toyota Corolla marka araç için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi. 22 Mart 2021'de satışa çıkarılacağı açıklanan otomobille ilgili Basın İlan Kurumu'nun portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilanda detaylı bilgilere yer verildi.

İşte otomobille ilgili ilanda yer alan bilgiler:

02hk759 Plakalı , 2017 Model , TOYOTA Marka , Corolla S/D 1.6 Advance Tipli , 1ZRV729928 Motor No'lu , NMTBE3JE90R226409 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 132 HP , Motor Hacmi 1598 cm3 , Rengi Beyaz , Bilirkişi raporuna göre satışa konu Aracın plakasının 02 HK 759 olduğu, aracın 4+1 koltuklu otomobil olduğu, kontak anahtarının ve ruhsatının mevcut olmadığı görülmüştür. Araç dışında yapılan görsel incelemede, kapılar, motor ve bagaj kapağı, tamponlar, farlar, hava yastıkları, koltuklar, taban ve tavan döşemeleri, araç beyni ve bağlı malzemeleri, teyp, gösterge paneli, LPG tankı, stepne, akü, filtreler, motor koruma kapağı, motor kaputu içerisindeki bazı yedek parçalar ve elektronik parçaların sökülmüş vaziyette olduğu görüldüğü bildirilmiştir. Araç KM okunamamıştır. Araçta çok sayıda eksik parça bulunması sebebi ile Adalat Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2015 tarihli Hacze konu olan eksik parçalı araçlar konulu 82084579/1722/10471 sayılı genelgesi gereği eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılması gerekecektir. Araca 100.000 TL kıymet takdiri yapılmış ve bu hali ile satışa çıkarılmıştır.

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