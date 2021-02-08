İzmir'de bulunan Torbalı İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2016 model Renault Fluence marka araç, 76 bin TL muhammen bedeliyle dikkatleri üzerine çekti. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda aracın satış tarihi 26 Mart 2021 olarak duyuruldu.

Ayrıca ilanda otomobil ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

35 JM 449 Plakalı , 2016 Model , RENAULT FLUENCE (AA SEDAN )Marka , H9KH834R069362 Motor No'lu , VF1LZBS0555907813 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 35 JM449 Plaka sayılı araç üzerinde yapılan incelemede 2016 model Renault Fluence 1.5 Sedan Ticari isimli araç olup araç anahtarıve ruhsatı vardır, araç motoru ve diğer aksamlarının yerinde ve çalışabilir durumda olduğu, kaportasında herhangi bir darbe ve hasar olmadığı ,ön tampon sağ alt köşesinde sürtünme nedeniyle çizgi şeklinde boya aşınması mevcut olduğu, sürücü ve hava yastıkları mevcut olduğu, araç alaşımlı jantlı olup tüm lastiklerin üzerinde % 40kullanılabilir olduğu, ancak sağ arka lastiğin inmiş olduğu, sürücü ve diğer yolcukoltuklarının kumaş döşemeden hsarsız ve temiz durumda olduğu, araç üzerinde müzik çalar ve klimalı olduğu, araç ön ,arka ve kapı camları ile silecekleri üzerinde olup mekanizmasının temiz olduğu, tespit edilmiştir. Araçla ilgili hasar ve kaza kaydı görülmemiştir. Araç bu hali ile değeri 76.000,00 tl üzerinden satışa çıkarılmıştır.