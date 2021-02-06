2012 model Volswagen Golf icradan satılığa çıkartıldı! Fiyatıyla ilgi çekiyor

Susurluk İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan, 2012 model Volswagen Golf otomobil araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Lüks otomobil için 125 bin TL muhammen bedel belirlendi. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.03.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler de yer aldı:



35ATB09 Plakalı, 2012 Model, VOLKSWAGEN Marka, 1K Tipli, CAYK00818 Motor No'lu, WVWZZZ1KZCP069961 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı, Motor Hacmi 1598cm3, Rengi Beyaz, GOLF 1.6 tdı 105 ps tend. Man. Araç fiili haciz günü itibari, genel görünüm itibari ile durumdadır. Aracın lastikleri sağlam, iç döşemelerinde yırtık sökük yok .Aracın muhtelif yerlerinde görüntüsünü bozmayacak çizikler mevcuttur.



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