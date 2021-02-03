Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti.
Böylece toplam satışlar açısından Ocak 2021, 44 bin 892 adet olan 2011 yılının ocak ayından sonra görülen en yüksek ocak ayı olarak kayıtlara geçti.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.