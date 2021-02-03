AUDI marka lüks cip fiyatıyla şaşırtıyor! Araç sahibi olmak isteyenler bu ilana dikkat!

İzmir'de bulunan Urla İcra Dairesi, 2014 model AUDI Q3 marka aracı icradan satışa çıkardı. Aracın satış tarihi 4 Mart 2021 olarak belirlenirken, lüks otomobile 257 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda aracı ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.

İlanda yer alan otomobille ilgili bazı bilgiler:

35 GC 5346 plaka sayılı 2014 model AUDI marka,Q3 tipi, CHP189228 motor numaralı, WAUZZZ8U2ER142035 şase numaralı, Otomobil (AC-Steyşın) cinsi, Mavi renkli, Yarı Otomatik vitesli, BENZİN yakıtlı,1395 cc silindir hacmi, 110 kw günü olan,Aracınmuhtelif yerlerinde çizikler bulunduğu,aracın silecek kollarının paslı, dışının aşırı tozlu ve kirli olduğu,, SBM kayıtlarında hasar kaydının olmadığı bilirkişi raporundan anlaşıldı.

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