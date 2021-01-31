Çanakkale İcra Dairesi, 2016 model Volkswagen Golf model aracı satışa çıkardı. Uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen binlerce kişinin takip ettiği ilanlar arasında yer alan otomobil için 206 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 2 Mart 2021 olarak açıklandı. İlanla araçla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.

İşte o bilgilerden öne çıkanlar:

17 ABF 265 Plakalı,2016 Model, Volkswagen Marka, AU Tipli ,CXX371197 Motor No'lu, WVWZZZAUZGP097275 Şasi No'lu, Rengi Siyah, Volkswagen marka, Golf (hechbacj AC) tdı Bluementon tipinde, dizel yakıtlı, 1598 cc lik silindir, 1840kg yüklü ağırlık kapasiteli, 81KW (110 BG) motor gücünde 2016 model, 5 koltuklu, siyah renk, önden çekişli, manue (5+1) vites şanzımanlı, AC Steyşın cinsinde, anahtarı var, ruhsatı yok, kaportada muhtelif çizikler var, sağ kapıda hafif trafik kazası bulunduğu gözlenmiş, ön siper camı çatlamış, ön tamponda kaporta boyasında kabarmalar başlamış. lastikler%50 durumda, koltuk ve döşemeleri kirli ve yıpranmış durumda (sürücü koltuğu yırtık, hafif kirli), tespit gününde 130.207 km de.klima (analog-digital), kumaş koltuk, elektrikli ön-arka camlar, derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon, deri direksiyon,ön kol dayama, yol bilgisayarı, soğutmalı torpido, far sensörü, aynalar, elektrikli, Park sensörü (arka), park sensörü hava yastığı 4 adet, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, lastik arıza göstergesi, isofix, merkezi kilit, immolibizer mevcut, stepne kullanılmış durumda, hecbeck kasa.muhtelif yerlerinde çizikler var.Tramer durumu, başkaca Motor, mekanik yada herhangi bir aksamında arızası, kazası, değişeni, boyası olup olmadığı bilinmiyor.

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